Стали известны подробности о состоянии пострадавшей при обстреле ВСУ россиянки
Жительница, которая пострадала при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области, перенесла операцию. Подробности о состоянии женщины сообщил в понедельник, 13 марта, губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что при поступлении пострадавшей россиянки в больницу у нее была диагностирована черепно-мозговая травма. «На данный момент проведена операция, и пациентка находится в реанимационном отделении. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь», — сказал глава области.
О ракетной атаке Украины на Белгород и Белгородский район стало известно утром в понедельник, 13 марта. Тогда система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре ракеты.
Позднее Гладков сообщил, что при этом обстреле пострадала россиянка. Бригада скорой помощи доставила ее в медучреждение.