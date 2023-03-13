Стали известны подробности о состоянии пострадавшей при обстреле ВСУ россиянки

Белгородский губернатор Гладков: пострадавшая при обстреле ВСУ женщина перенесла операцию

Жительница, которая пострадала при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области, перенесла операцию. Подробности о состоянии женщины сообщил в понедельник, 13 марта, губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что при поступлении пострадавшей россиянки в больницу у нее была диагностирована черепно-мозговая травма. «На данный момент проведена операция, и пациентка находится в реанимационном отделении. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь», — сказал глава области.

О ракетной атаке Украины на Белгород и Белгородский район стало известно утром в понедельник, 13 марта. Тогда система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре ракеты.

Позднее Гладков сообщил, что при этом обстреле пострадала россиянка. Бригада скорой помощи доставила ее в медучреждение.