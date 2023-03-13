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06:52, 13 марта 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе система ПВО сбила четыре ракеты

Белгородский губернатор заявил о сбитых системой ПВО четырех ракетах, пострадал человек

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре ракеты. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона в Telegram-канале.

«Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место», — написал глава Белгородской области.

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По его словам, обломки ракет упали в двух частных домовладениях, из-за чего их территория оказалась повреждена. На место ЧП выехал глава Белгородского района Владимир Перцев, а также оперативные и аварийные службы.

До этого, по официальным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область 10 марта. Тогда было атаковано приграничное село Ясные Зори. Пострадал один человек — у него ранение руки.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Белгородской области власти бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры предприняты в Брянской и Курской областях, а также в Крыму.

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Анастасия Шейкина
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