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15:55, 10 марта 2023Россия

Россиянин пострадал при обстреле ВСУ приграничного села

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Ясные Зори, пострадал человек

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного села Ясные Зори в Белгородской области пострадал мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«По предварительным данным, есть один пострадавший - мужчина с ранением руки. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается», — пояснил глава области.

Кроме того, снаряд повредил ангар, находящийся на территории сельхоз предприятия. На данный момент на место обстрела прибыли оперативные и аварийные службы.

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Белгородская область регулярно попадает под обстрелы. Так, 24 февраля в городе снаряд упал на территории детской площадки. 6 марта глава региона заявлял, что в Новом Осколе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три ракеты.

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Никита Абрамов
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