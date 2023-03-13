В Подмосковье новорожденному ребенку удалили гигантскую опухоль

В Подмосковье новорожденному ребенку удалили опухоль, составлявшую треть его веса

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства прооперировали новорожденного ребенка и удалили гигантскую опухоль, составлявшую треть его веса. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает Telegram-канал Baza.

Медики обнаружили тератому — опухоль, растущую из клеток эмбриона — еще до начала родов. Врачи рассказали, что новообразование весило более полукилограмма и прилегало к жизненно важным органам новорожденного.

Опухоль представляла собой узел с неоднородной структурой — внутри него могли находиться различные ткани, волосы, зубы и даже конечность. Ребенка успешно прооперировали и выписали из больницы, сейчас он чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске хирурги удалили 15-летней пациентке опухоль весом восемь килограммов. Новообразование появилось в ее теле еще до рождения и не давало о себе знать, пока у девочки не начал расти живот.