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17:29, 27 февраля 2023Россия

15-летняя россиянка с рождения жила со «спящей» в ее теле опухолью

Врачи удалили 15-летней россиянке гигантскую опухоль, образовавшуюся еще до ее рождения

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Нижневартовске хирурги удалили 15-летней пациентке опухоль весом восемь килограммов. Новообразование появилось в теле девочки еще до ее рождения и не давало о себе знать до осени 2022 года. Об этом сообщает директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в Telegram.

Тератома — так называется опухоль — относится к группе эмбриональных. Новообразование появляется на этапе внутриутробного развития, однако дальнейшее деление клеток может начаться не сразу.

В октябре 2022 года у пациентки начал расти живот, однако к врачу она обратилась лишь в феврале 2023 года, когда игнорировать опухоль было уже невозможно. Медики обследовали девочку и поставили диагноз, на основании которого хирурги провели операцию по удалению новообразования. Несмотря на то, что 42-сантиметровая опухоль занимала почти всю брюшную полость пациентки, операцию удалось провести без полного удаления репродуктивных органов.

Ранее жительнице Челябинска удалили опухоль размером с футбольный мяч. Операция была осложнена расположением опухоли, которая давила на сосуды малого таза пациентки.

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Алан Босиков
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