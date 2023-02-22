Россиянке удалили опухоль размером с футбольный мяч

В Челябинске врачи провели операцию по удалению опухоли яичника диаметром 42 сантиметра

Врачи Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины удалили россиянке опухоль яичника размером с футбольный мяч. Операция продолжалась около двух часов, говорится в сообщении на сайте медицинского учреждения.

По словам медиков, новообразование диаметром 42 сантиметра давило на сосуды малого таза 58-летней пациентки. «Если бы был тромб, итог мог бы быть плачевным», — пояснила завотделением онкогинекологии, кандидат медицинских наук Валерия Саевец. Женщину выписали из стационара на восьмые сутки.

Ранее Минздрав Челябинской области сообщил о проведенной операции по удалению 20-килограммовой миомы матки. В региональном министерстве отметили, что женщина обратилась к врачам после того, как села на диету. Она заметила, что размер ее живота не уменьшается вместе с весом.