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13:02, 22 февраля 2023Россия

Россиянке удалили опухоль размером с футбольный мяч

В Челябинске врачи провели операцию по удалению опухоли яичника диаметром 42 сантиметра

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Врачи Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины удалили россиянке опухоль яичника размером с футбольный мяч. Операция продолжалась около двух часов, говорится в сообщении на сайте медицинского учреждения.

По словам медиков, новообразование диаметром 42 сантиметра давило на сосуды малого таза 58-летней пациентки. «Если бы был тромб, итог мог бы быть плачевным», — пояснила завотделением онкогинекологии, кандидат медицинских наук Валерия Саевец. Женщину выписали из стационара на восьмые сутки.

Ранее Минздрав Челябинской области сообщил о проведенной операции по удалению 20-килограммовой миомы матки. В региональном министерстве отметили, что женщина обратилась к врачам после того, как села на диету. Она заметила, что размер ее живота не уменьшается вместе с весом.

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Алан Босиков
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