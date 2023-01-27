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17:50, 27 января 2023Забота о себе

Россиянка пыталась похудеть и узнала о 20-килограммовой опухоли в животе

Врачи нашли 20-килограммовую опухоль в животе у пытавшейся похудеть жительницы Челябинска

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врачи челябинской городской больницы №5 удалили огромную 20-килограммовую опухоль из матки у женщины, которая пыталась похудеть, но у нее ничего не получалось. Об этом рассказало издание Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Россиянка жаловалась на проблемы со здоровьем еще в 2019 году: у нее болела и опухала нога, но тогда врачам не удалось понять, что с ней не так. В 2022 году жительница Челябинска села на диету и заметила, что объем живота не уходит вместе с весом. В июне 2022 года ей сделали процедуру МРТ, в ходе которой нашли опухоль.

Врачи больницы назвали операцию по удалению миомы матки такого размера уникальной. «Операция длилась шесть часов, а делали ее даже не в четыре, а в целых восемь рук. В операции участвовали два акушера-гинеколога, хирург и уролог», — рассказали в ведомстве.

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Медики уточнили, что такие опухоли быстро растут и часто становятся злокачественными. Операцию проводили четыре специалиста, поскольку опухоль надо было и удалить, и наименее травматично отделить от тканей, с которыми она срослась. «Часто на большие опухоли приглашают на операцию хирурга, большой разрез нужно делать. Плюс бывают сращения между органами брюшной полости и опухолями матки, яичников», — пояснил хирург больницы Владимир Плаксин.

Ранее сообщалось, что у 9-летнего британского мальчика Эстона развивалась опухоль мозга, однако врачи приняли ее за последствия COVID-19. По словам матери Эстона, 36-летней Джесс Хакерби, в марте 2022 года ребенок начал страдать от тошноты, головных болей и хронической усталости.

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Александра Лисица
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