Врачи приняли смертельную болезнь спавшего по полтора дня ребенка за COVID-19

Mirror: врачи приняли опухоль мозга у 9-летнего мальчика за последствия COVID-19

У 9-летнего британского мальчика Эстона развивалась опухоль мозга, однако врачи приняли ее за последствия COVID-19. О том, как ребенку не могли диагностировать смертельную болезнь, его мать рассказала в беседе с Mirror.

По словам матери Эстона, 36-летней Джесс Хакерби, в марте 2022 года ребенок начал страдать от тошноты, головных болей и хронической усталости. Спавший по полтора дня и бодрствовавший по получасу мальчик не сразу получил помощь от врачей. Терапевт решил, что пациент страдает от затянувшейся новой коронавирусной инфекции и направил на дальнейшую диагностику, которая не выявила болезней. В августе у ребенка случился припадок, он потерял сознание. Наконец ребенку сделали компьютерную томографию, выявившую опухоль мозга.

Эстону пришлось перенести три операции на головном мозге. После мальчику назначили химиотерапию, которую он получал до ноября, после в течение месяца он ежедневно подвергался лучевой терапии. Сейчас состояние ребенка улучшилось, но опухоли остаются в головном мозге и позвоночнике. «Я надеюсь, что лечение взорвет эти опухоли, и они исчезнут. Жду не дождусь, когда смогу вернуться к футболу и в школу», — говорит Эстон, который до попадания в больницу мечтал стать вратарем.

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