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17:30, 19 января 2023Забота о себе

Телеведущей поставили смертельный диагноз спустя месяцы после обращения к врачам

Ведущая «Танцев со звездами» Саманта Харрис рассказала об излечении от рака

Фото: AdMedia / Globallookpress.com

49-летняя телеведущая, актриса сериалов «C.S.I. Место преступления», «Реанимация», «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение» Саманта Харрис заявила о своем излечении от рака. О том, как ей поставили смертельный диагноз спустя месяцы после обращения к врачам, ведущая «Танцев со звездами» рассказала в беседе с People.

В 2014 году, рассказала Харрис, у нее нашли рак груди. Однако этому предшествовали месяцы, в течение которых врачи не верили в то, что найденная ею опухоль представляет угрозу для здоровья женщины. Обеспокоенная новообразованием, она обращалась к гинекологу, терапевту и онкологу, однако те успокаивали Харрис. Диагноз был поставлен только спустя четыре месяца после того, как телеведущая нашла у себя опухоль. К тому времени она хорошо прощупывалась и заметно проступала под кожей.

Обнаружив, что опухоль одновременно и злокачественная, и доброкачественная, Харрис приняла решение о двойной мастэктомии. «У меня сначала нашли первую стадию рака, а уже после мастэктомии обнаружили, что стадия была второй, рак проник в лимфатическую систему», — призналась она.

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Харрис отказалась от химиотерапии и лучевой терапии по разрешению врачей. Сейчас телеведущая находится в стадии ремиссии и занимается распространением информации о важности ранней диагностики рака груди.

Ранее сообщалось, что 24-летняя мексиканская модель Лусеро Вега решила продать свадебное платье ради оплаты лечения от рака. Невеста заболела онкологическим заболеванием и после этого была брошена женихом.

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Александра Лисица
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