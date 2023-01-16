Брошенная женихом невеста решила продать свадебное платье ради лечения от рака

Заболевшая раком модель Лусеро Вега решила продать свадебное платье ради денег на лечение

24-летняя мексиканская модель Лусеро Вега решила продать свадебное платье ради оплаты лечения от рака. На историю невесты, заболевшей онкологическим заболеванием и после этого брошенной женихом, обратило внимание издание Mirror.

Жених бросил девушку через два месяца после того, как у нее нашли рак груди. Примерно тогда же у ее отца обнаружили рак кожи. «Сперва я чувствовала опустошенность, потому что хотела создать с ним семью. Я заморозила яйцеклетки, потому что он и сам мечтал о семье», — вспоминает она.

Чтобы собрать деньги на дорогостоящее лечение, Лусеро запустила онлайн-аукцион, одним из лотов в котором стало ее непригодившееся свадебное платье. Она добавила, что зла на бывшего избранника не держит.

23 декабря 2022 года девушка прошла через четвертый и последний цикл химиотерапии. Ей предстоят операция, лучевая терапия и прием блокаторов гормонов. «Лечение от рака — процесс долгий. Мне придется лечиться еще лет пять», — призналась Лусеро, объясняя, зачем ей нужны деньги.

Ранее сообщалось, что у 64-летнего американо-ирландского танцора чечетки Майкла Флэтли снова нашли онкологическое заболевание. Представители артиста рассказали, что из-за агрессивной формы рака самому быстрому танцору чечетки в мире пришлось перенести операцию.