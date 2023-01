У самого быстрого танцора чечетки в мире снова нашли рак

Самый быстрый танцор чечетки в мире Майкл Флэтли перенес операцию из-за агрессивного рака

Из-за агрессивной формы рака самому быстрому танцору чечетки в мире Майклу Флэтли пришлось перенести операцию. О том, что у 64-летнего американо-ирландского артиста снова нашли онкологическое заболевание, пишет People.

Представители Флэтли не стали уточнять, какую именно форму рака диагностировали у танцора. «Он перенес операцию, сейчас о нем заботится превосходная команда врачей. Дальнейших комментариев пока не будет, просим только о молитвах и добрых пожеланиях», — говорится на странице артиста в одной из социальных сетей.

В 2003 году Флэтли диагностировали злокачественную меланому после того, как зритель телеканала MTV увидел танцора на экране и заподозрил, что артист может быть болен. Позже в интервью успешно перенесший лечение Флэтли признавался, что сам не распознал бы у себя заболевание.

Постановщик танцевальных шоу Lord of the Dance и Feet of Flames Майкл Флэтли трижды становился рекордсменом Книги рекордов Гиннеса как самый быстрый танцор чечетки в мире. Он является одним из главных популяризаторов ирландских танцев в мире. Его ноги однажды были застрахованы на 57,6 миллиона долларов. В 2016 году Флэтли оставил танцевальную карьеру из-за постоянных болей.

