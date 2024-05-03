Запуск китайской миссии Chang'e-6 признали успешным

CCTV: запуск миссии Chang'e-6 на обратную сторону Луны признали успешным

Китайские специалисты признали успешным запуск миссии Chang'e-6, в рамках которой планируют впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны и доставить их на Землю. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), передает ТАСС.

«По данным мониторинга и расчетам Пекинского аэрокосмического центра управления полетами, зонд Chang'e-6 вышел на заданную орбиту, развертывание солнечного паруса прошло в штатных рабочих условиях. Я объявляю эту миссию по запуску полностью успешной», — приводит CCTV слова руководителя запуска.

Ранее в этот день ракета Long March-5 Y8 с лунной автоматической межпланетной станцией Chang'e-6 С стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в Китае. Цель миссии — доставка до двух килограммов образцов реголита.

В апреле стало известно, что китайский спутник-ретранслятор Queqiao-2, который предназначен для обеспечения связи с миссией Chang'e-6, успешно прошел испытания на окололунной орбите.