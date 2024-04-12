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20:26, 12 апреля 2024Наука и техника

Китайский спутник-ретранслятор прошел испытания на окололунной орбите

Китайский спутник-ретранслятор Queqiao-2 прошел испытания на окололунной орбите

Изображение: Zhang Lihua / Dong Fang Hong Satelliten GmbH / Wikimedia

Китайский спутник-ретранслятор Queqiao-2 успешно прошел испытания на окололунной орбите. Об этом рассказало Китайское национальное космическое управление.

Полученные с космического аппарата данные свидетельствуют, что его оборудование функционирует штатно, а заявленные характеристики отвечают всем требованиям. По данным управления, в настоящее время спутник-ретранслятор готов к работе.

Ракета Long March 8 со спутником-ретранслятором Queqiao-2 стартовала с китайского космодрома Вэньчан 20 марта.

Queqiao-2 предназначен для обеспечения связи с миссией Chang'e 6, в рамках которой Китай планирует доставить с обратной стороны Луны образцы реголита. Срок службы 1200-килограммового аппарата — восемь лет.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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