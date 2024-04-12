Китайский спутник-ретранслятор прошел испытания на окололунной орбите

Китайский спутник-ретранслятор Queqiao-2 прошел испытания на окололунной орбите

Китайский спутник-ретранслятор Queqiao-2 успешно прошел испытания на окололунной орбите. Об этом рассказало Китайское национальное космическое управление.

Полученные с космического аппарата данные свидетельствуют, что его оборудование функционирует штатно, а заявленные характеристики отвечают всем требованиям. По данным управления, в настоящее время спутник-ретранслятор готов к работе.

Ракета Long March 8 со спутником-ретранслятором Queqiao-2 стартовала с китайского космодрома Вэньчан 20 марта.

Queqiao-2 предназначен для обеспечения связи с миссией Chang'e 6, в рамках которой Китай планирует доставить с обратной стороны Луны образцы реголита. Срок службы 1200-килограммового аппарата — восемь лет.