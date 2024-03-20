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10:26, 20 марта 2024Наука и техника

Китай успешно запустил лунный спутник-ретранслятор Queqiao-2

SpaceNews: Китай успешно запустил лунный спутник-ретранслятор Queqiao-2

Фото: China Daily / Reuters

Китай успешно запустил лунный спутник-ретранслятор Queqiao-2. Об этом сообщает SpaceNews.

Ракета Long March 8 с космическим аппаратом стартовала с космодрома Вэньчан в 03:31 по московскому времени. Отделение спутника от носителя произошло через 24 минуты после старта последнего.

Ранее состоялась выкатка на стартовый стол ракеты с космическим аппаратом.

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Queqiao-2 предназначен для обеспечения связи с миссией Chang'e 6, в рамках которой Китай планирует доставить с обратной стороны Луны образцы реголита. Срок службы 1200-килограммового аппарата — восемь лет. Космический аппарат будет вращаться вокруг естественного спутника Земли с периселением 300 километров и апоселением 8600 километров.

В мае 2019 года на ракете Long March 4C с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) в точку Лагранжа L2 системы Земля — Луна (примерно в 455 тысячах километров от планеты) был запущен спутник-ретранслятор Queqiao, при помощи которого осуществлялась связь с лунной миссией Chang'e 4.

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      Иван Потапов
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