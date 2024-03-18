Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:52, 18 марта 2024Наука и техника

Китай приготовился запустить лунный спутник-ретранслятор Queqiao-2

SpaceNews: Китай установил на стол ракету для запуска лунного спутника Queqiao-2

Фото: Huang Guochang / Xinhua / Globallookpress.com

Китай установил на стартовый стол на космодроме Вэньчан ракету Long March 8, при помощи которой 19 марта планируется запустить лунный спутник-ретранслятор Queqiao-2. Об этом сообщает SpaceNews.

Queqiao-2 предназначен для обеспечения связи с миссией Chang'e-6, в рамках которой Китай планирует доставить с обратной стороны Луны образцы реголита. Срок службы 1200-килограммового аппарата — восемь лет. Космический аппарат будет вращаться вокруг естественного спутника Земли с периселением 300 километров и апоселением 8600 километров.

Материалы по теме:
Красный спутник Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Красный спутникКитай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
12 декабря 2018
Красный рывок. Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
Красный рывок.Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
5 июля 2021

В апреле 2023-го агентство «Синьхуа» сообщило, что Китай запланировал к 2030 году сформировать в космосе спутниковую группировку Queqiao («Сорочий мост»). Соответствующие космические аппараты предназначены для предоставления услуг связи и навигации в дальнем космосе.

В мае 2019 года на ракете Long March 4C с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) в точку Лагранжа L2 системы Земля — Луна (примерно в 455 тысячах километров от планеты) был запущен спутник-ретранслятор Queqiao, при помощи которого осуществлялась связь с лунной миссией Chang'e 4.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      В слитых документах Пентагона нашли подробности боев за Артемовск. Что обсуждали военные НАТО?

      В Кремле разъяснили слова Путина об обмене Навального

      Талибы нанесли удары по Пакистану

      На Крымском мосту увеличат количество пунктов досмотра

      Трамп нанял обвинявшегося в связях с Россией советника

      МИД Франции прокомментировал результаты выборов президента в России

      Песков назвал уникальным результат Путина на прошедших выборах президента России

      Президент Молдавии назвала провокацией удар по вертолету в Приднестровье

      Песков назвал абсурдными призывы не признавать законность выборов в России

      Задержанная ФСБ россиянка приготовила «бандеросмузи» для теракта в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше