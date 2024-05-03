Китай запустил миссию Chang'e-6 на обратную сторону Луны

В Китае стартовала ракета Long March-5 Y8 с лунной АМС Chang'e-6

С космодрома Вэньчан на острове Хайнань в Китае в 12:27 по московскому времени стартовала ракета Long March-5 Y8 с лунной автоматической межпланетной станцией (АМС) Chang'e-6. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Цель очередной китайской лунной миссии — доставка до двух килограммов образцов реголита с обратной стороны Луны на Землю. Программа Chang'e-6 рассчитана на 53 дня. Для обеспечения связи Земли с обратной стороны Луны в рамках миссии планируется использовать запущенный в марте спутник-ретранслятор Queqiao-2.

8,2-тонная АМС Chang'e-6 включает четыре основных модуля — служебный (для выхода на окололунную орбиту), посадочный (для совершения мягкой посадки на поверхность естественного спутника Земли), ракетной установки (для старта с лунной поверхности) и возвращаемой капсулы (для доставки образцов реголита на Землю).

В случае успеха Chang'e-6 станет первой миссией человечества по доставке образцов реголита с обратной стороны Луны.