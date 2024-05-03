ВСУ обстреляли жилую пятиэтажку в Запорожской области

Балицкий: ВСУ обстреляли жилую пятиэтажку в Токмаке Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак в Запорожской области. При ударе пострадала жилая пятиэтажка, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Киевские террористы нанесли очередной удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке», — написал губернатор.

Балицкий добавил, что, по предварительным данным, под завалами могут находиться люди. На месте происшествия работают экстренные службы, уточнил глава региона.

27 апреля ВСУ атаковали поселок Приазовское Запорожской области. Украинские военные попытались нанести удар беспилотниками-камикадзе по детским садам. Однако дроны были нейтрализованы при помощи системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее также сообщалось об использовании ВСУ бомб, разработанных странами НАТО, для ударов по Токмаку. Информацию об этом подтвердили в оперативных службах.