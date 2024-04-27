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00:18, 27 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали два детских сада в Запорожской области

Рогов: украинские беспилотники атаковали 2 детских сада в Приазовском

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками-камикадзе два детских сада в поселке Приазовское Запорожской области. Об ударе сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, беспилотники были нейтрализованы системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Дроны пролетели мимо детских садов и взорвались в нескольких десятках метров от них.

Ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись северо-западнее села Работино в Запорожской области и взяли важный опорный пункт ВСУ. Бои за сам населенный пункт продолжаются.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли жилую многоэтажку в Запорожской области. Так, под огнем оказался город Токмак. В результате обстрела ВСУ, по предварительным данным, пострадали не менее трех человек.

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      Евгений Силаев
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