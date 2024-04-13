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23:36, 13 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ применили для удара по Токмаку разработанные странами НАТО бомбы

ТАСС: ВСУ применили для удара по Токмаку разработанные странами НАТО бомбы GLSDB
Архивное фото

Архивное фото. Sgt. John Schoebel / Keystone Press Agency / Global Look Press

Для ударов по Токмаку Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), разработанные и применяемые странами НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, выводы о применении данных снарядов были сделаны на основании найденных на месте удара осколков. Уточняется, что GLSDB были разработаны концернами Boeing и Saab Group, они запускаются из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В то же время отмечается, что данные снаряды не стоят на вооружении у Соединенных Штатов, несмотря на то, что были разработаны странами Североатлантического альянса.

12 апреля ВСУ нанесли удар по городу Токмак Запорожской области. В результате обстрела были частично разрушены пять жилых домов. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал удар по Токмаку крупнейшей атакой ВСУ в Запорожье за 2024 год.

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      Марина Совина
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