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14:38, 13 апреля 2024Бывший СССР

Рогов назвал удар по Токмаку крупнейшей атакой ВСУ в Запорожье за 2024 год

Рогов: удар по Токмаку стал крупнейшей атакой ВСУ в Запорожье за 2024 год
архивное фото

архивное фото. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Удар по Токмаку стал крупнейшей атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирных жителей Запорожья за 2024 год. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС.

«С начала года в Запорожской области это крупнейшая атака ВСУ на жилые объекты и мирных жителей. (...) Это все курирует, естественно, [Владимир] Зеленский, который требует от армии бить по мирным объектам», — утверждает он.

Ранее ВСУ нанесли удар по городу Токмак Запорожской области. В результате обстрела 12 апреля были частично разрушены пять жилых домов, среди которых три двухэтажных, рассчитанных на восемь квартир, один частный и один пятиэтажный. Десять человек спасти не удалось.

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      Никита Абрамов
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