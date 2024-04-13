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14:24, 13 апреля 2024Бывший СССР

Число погибших при обстреле ВСУ в Токмаке увеличилось

В Токмаке число погибших в результате обстрела ВСУ увеличилось до 10 человек

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Число погибших при обстреле города Токмак Запорожской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) увеличилось. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Балицкий рассказал, что разбор завалов после совершенной ВСУ 12 апреля атаки на Токмак продолжается. По словам губернатора, спасатели обнаружили тела еще двоих человек — взрослого и ребенка. Таким образом, число жертв увеличилось до десяти. При этом два человека по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Согласно официальной информации, в результате обстрела в Токмакскую городскую больницу были госпитализированы 13 пострадавших. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Потерявшим жилье людям будет предоставлено временное жилье, оказана материальная помощь.

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Ранее сообщалось, что в результате обстрела по Токмаку 12 апреля были частично разрушены пять жилых домов, среди которых три двухэтажных, рассчитанных на восемь квартир, один частный и один пятиэтажный.

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      Наталья Обрядина
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