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12:51, 13 апреля 2024Бывший СССР

Удар ВСУ разрушил пять жилых домов в запорожском городе

В Токмаке Запорожской области в результате удара ВСУ разрушены пять жилых домов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

ВСУ нанесли удар по городу Токмак Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

В результате обстрела 12 апреля были частично разрушены пять жилых домов, среди которых три двухэтажных, рассчитанных на восемь квартир, один частный и один пятиэтажный, сказал источник агентства.

Согласно его информации, в частном доме и трех двухэтажных впоследствии началось возгорание на площади более 120 квадратных метров, его удалось ликвидировать. Верхние этажи двухэтажных домов оказались разрушены, в пятиэтажном доме повреждены несколько подъездов. Также пострадали остекление и фасады зданий.

Накануне вечером ВСУ нанесли по Токмаку удар из реактивных систем залпового огня. Пострадали, по имеющимся данным, 21 человек, восемь из них спасти не удалось.

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      Антонина Черташ
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