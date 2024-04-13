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10:28, 13 апреля 2024Бывший СССР

Число жертв при обстреле ВСУ в Токмаке увеличилось

В Токмаке нашли тела еще двух погибших в результате обстрела ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Число погибших при обстреле города Токмак Запорожской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) увеличилось. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По словам Балицкого, оперативные службы продолжают разбор завалов после атаки ВСУ на город. Губернатор рассказал, что за прошедшую ночь спасатели нашли тела еще двух человек. Таким образом, количество погибших в результате обстрела увеличилось до 8 человек, среди которых два ребенка.

По официальной информации, 13 пострадавших госпитализированы в Токмакскую городскую больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Потерявшим жилье людям будет предоставлено временное жилье, оказана материальная помощь. «Нахожусь на прямой связи с администрацией города Токмака и всеми экстренными службами», — подытожил Балицкий.

4 апреля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой квартал в городе Токмак Запорожской области, снаряд попал в один из частных домов. Удар был нанесен около 16:00 по московскому времени.

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      Андрей Ставицкий
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