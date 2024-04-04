ВСУ нанесли удар по жилому району в запорожском городе

ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, снаряд попал в жилой район

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой квартал в городе Токмак Запорожской области, снаряд попал в один из частных домов. Об этом сообщили местные оперативные службы, передает ТАСС.

«Снаряд попал в частный дом. В результате удара разрушено домовладение, осколочные повреждения получил газопровод, идет утечка газа. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — приводятся в публикации слова представителя оперативных служб.

Отмечается, что удар был нанесен около 16:00 по московскому времени.

Ранее этот населенный пункт подвергался обстрелу со стороны ВСУ в конце января. Сообщалось, что украинская армия наносит удары по мирному городу из ракетных систем залпового огня с неизбирательными снарядами.