В Запорожской области сообщили об обстреле со стороны ВСУ

Рогов сообщил об обстреле Токмака со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреливают город Токмак Запорожской области. Об атаке со стороны ВСУ сообщил глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Токмак под огнем боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

По словам Рогова, обстрел ведется из ракетных систем залпового огня (РСЗО). Он также отметил, что в регионе работают системы противовоздушной обороны.

Ранее Рогов рассказал, что ВСУ начали создавать в регионе подземные схроны с оружием и боеприпасами, а также склады и штабные помещения на расстоянии от трех до двадцати километров от линии соприкосновения.