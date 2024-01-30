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17:04, 30 января 2024Бывший СССР

В Запорожской области сообщили об обстреле со стороны ВСУ

Рогов сообщил об обстреле Токмака со стороны ВСУ

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы Украины обстреливают город Токмак Запорожской области. Об атаке со стороны ВСУ сообщил глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Токмак под огнем боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

По словам Рогова, обстрел ведется из ракетных систем залпового огня (РСЗО). Он также отметил, что в регионе работают системы противовоздушной обороны.

Ранее Рогов рассказал, что ВСУ начали создавать в регионе подземные схроны с оружием и боеприпасами, а также склады и штабные помещения на расстоянии от трех до двадцати километров от линии соприкосновения.

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      Александр Курбатов
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