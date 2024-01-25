Рогов рассказал о переходе ВСУ к бандеровской тактике

Рогов: ВСУ начали делать подземные схроны в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали делать подземные схроны на линии фронта в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Сейчас украинские боевики на запорожской линии фронта перешли к тактике бандеровских формирований, воевавших на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны», — рассказал он.

Рогов также назвал бойцов ВСУ последователями коллаборационистов. По его словам, сейчас они начали создавать подземные схроны с оружием и боеприпасами, а также склады и штабные помещения на расстоянии от трех до двадцати километров от линии соприкосновения.

Ранее стало известно, что Украина строит новую масштабную линию обороны. Помощь в строительстве ей окажет Словакия.