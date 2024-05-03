Британцы припомнили предсказание Ванги

MIrror: мощная гроза, прошедшая в Великобританию, была предсказана Вангой

Мощная гроза, обрушившаяся на Великобританию в ночь на 2 мая, могла быть предсказана Вангой. Такое предположение выдвинула газета Mirror.

Одно ее пророчество уже сбылось, говорится в статье — болгарская ясновидящая предвещала Туманному Альбиону экономический кризис. И, в действительности, за три месяца валовой внутренний продукт страны упал на 0,3 процента. Другое пророчество, по мнению журналистов, также начинает сбываться. В частности, Ванга предвидела жуткие природные катаклизмы и стихийные бедствия в 2024 году. Согласно ее предсказанию, земная орбита сместится. Если это произойдет в течение короткого периода времени, климат на планете нарушится, а радиационный фон поднимется.

Многие уверены, что прежде Ванге удалось предсказать трагедию 11 сентября и Брексит. Однако, если верить ее пророчествам, впереди человечество ждут и радостные события — сенсационные открытия в медицине. В конце марта стало известно о разработке вакцины от рака легких. Препарат LungVax, по прогнозам ученых, сможет предотвращать до 90 процентов случаев заболевания.

Во время прошедшей в Соединенном Королевстве грозы Ла-Манш поразило 35 тысяч молний. Оглушительные раскаты грома разбудили миллионы британцев. Основной удар приняли на себя Южная Англия и Уэльс. Штормовой ветер разрушил несколько зданий и привел к перебоям с электричеством. В метеослужбе сообщали о вероятных подтоплениях жилых домов.