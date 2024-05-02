За ночь Великобританию поразило 35 тысяч молний

Daily Mail: в ночную грозу на Великобританию обрушилось 35 тысяч молний

За последнюю ночь на Ла-Манш обрушилось 35 тысяч молний. О прошедшей на Туманном Альбионе грозе пишет Daily Mail.

В ночь на 2 мая оглушительные раскаты грома разбудили миллионы британцев. Основной удар приняли на себя Южная Англия и Уэльс. Штормовой ветер сорвал крышу с дома престарелых в деревне Элмер в Западном Сассексе. В том же графстве молния поразила здание Чичестерского университета. В результате была повреждена кровля и система электроснабжения. Как заверяют в экстренных службах, никто не пострадал.

Утром из-за непогоды были задержаны поезда перевозчика Great Western Railway на участке Уэстбери--Касл Кэри. Местных жителей предупреждают о задержках общественного транспорта из-за паводков и перебоев с электрикой. В метеослужбе сообщают о вероятных подтоплениях жилых домов.

В январе в Соединенное Королевство пришел мощный шторм «Иша», вслед за которым в страну нагрянул ураган под названием «Джоселин». В некоторых регионах сильные ливни привели к подтоплениям, а падение деревьев на линии электропередач — к возгораниям. В целях безопасности был закрыт ядерный комплекс Селлафилд.