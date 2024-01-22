После мощного шторма Европу накроет ураган

Sky News: вслед за мощным штормом «Иша» в Великобританию придет ураган

Мощный шторм «Иша» обрушился на Великобританию. Вслед за ним в королевство придет ураган под названием «Джоселин», сообщает Sky News со ссылкой на местное метеобюро.

Порывы ветра достигают скорость в 47 метров в секунду. По данным Ассоциации энергетических сетей, без света остались не менее 30 тысяч человек на севере Англии и Шотландии и еще 40 тысяч в Северной Ирландии. В некоторых регионах сильные ливни привели к подтоплениям, а падение деревьев на линии электропередач — к возгораниям. Из-за непогоды коммунальщики не могут добраться до мест поломок. Два британца не пережили разгул стихии.

Аэропорты отменяют рейсы, железнодорожные операторы приостановили движение поездов. В целях безопасности был закрыт ядерный комплекс Селлафилд.

Ранее в китайской провинции Юньнань 47 человек оказались под завалами в результате схода оползня. На устранение последствий катастрофы бросили 40 единиц специальной техники и более 200 спасателей для поиска пропавших.