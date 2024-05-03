Любителей злиться предупредили о риске для здоровья

People: вспышки ярости могут привести к инфаркту

Даже короткие вспышки ярости могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредили любителей злиться о риске американские кардиологи. Об этом сообщает People.

Врачи рассказали об исследовании, во время которого специалисты изучили данные 280 здоровых взрослых людей. Их разделили на четыре группы и просили вспомнить о ситуациях, которые заставляли их злиться, грустить, тревожиться. Четвертую, контрольную группу просили просто громко считать от одного до ста в течение восьми минут и оставаться в максимально нейтральном эмоциональном состоянии.

До и после этого у участников эксперимента замеряли кровяное давление и брали анализы крови. В результате обнаружилось, что способность кровеносных сосудов расширяться у группы, которая злилась, оказалась меньше по сравнению с контрольной группой. У «грустной» и «тревожной» групп таких изменений эластичности сосудов не наблюдалось.

Врачи напомнили, что негативное влияние на эластичность сосудов могут привести к атеросклерозу — отложению холестериновых бляшек в сосудах, — что, в свою очередь, провоцирует инфаркты, инсульты, болезни почек и сердца.

Ранее врач-кардиолог Ксения Ерусланова предупредила россиян о риске инсульта из-за отказа от завтрака. По словам специалистки, если человек не успевает поесть с утра, потому что опаздывает или чем-то занят, то в его организме вырабатывается гормон стресса — кортизол.