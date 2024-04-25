Россиян предупредили о риске инсульта из-за отказа от завтрака

Кардиолог Ерусланова: отказ от завтрака ведет к проблемам с сердцем и сосудами

Регулярный отказ от завтрака увеличивает риск инсульта, а поздние ужины ведут к инфарктам. Об этом россиян предупредила врач-кардиолог Ксения Ерусланова в беседе с «Известиями».

По словам специалистки, если человек не успевает поесть с утра, потому что опаздывает или чем-то занят, то в его организме вырабатывается гормон стресса — кортизол. «Этот глюкокортикоидный гормон стероидной природы запускает процессы воспаления, стимулирует рост атеросклеротических бляшек, что и приводит к проблемам с сердцем и сосудами», — объяснила Ерусланова.

При этом кардиолог считает, что люди, которые сознательно идут на ограничения в еде — например, придерживаются интервального голодания или соблюдают религиозный пост, не почувствуют негативных последствий. Ерусланова объяснила это тем, что такие люди морально готовятся к пропуску приема пищи, поэтому в их организме запускаются механизмы, препятствующие образованию атеросклеротических бляшек.

Кроме того, осознанные отказ от еды, по мнению Еруслановой, запускает процесс аутофагии, во время которого клетки очищаются от поврежденных компонентов. По ее мнению, это помогает снизить активность свободных радикалов и замедлить процесс старения.

Ранее диетолог, эндокринолог Оксана Михалева призвала россиян отказаться от бутербродов из белого хлеба, масла, колбасы и сыра на завтрак. По ее словам, эти продукты практически не имеют питательной ценности, поэтому они быстро насыщают, но не обогащают организм витаминами, клетчаткой и минералами.