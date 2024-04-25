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19:24, 25 апреля 2024Забота о себе

Россиян предупредили о риске инсульта из-за отказа от завтрака

Кардиолог Ерусланова: отказ от завтрака ведет к проблемам с сердцем и сосудами

Фото: Ali Inay / Unsplash

Регулярный отказ от завтрака увеличивает риск инсульта, а поздние ужины ведут к инфарктам. Об этом россиян предупредила врач-кардиолог Ксения Ерусланова в беседе с «Известиями».

По словам специалистки, если человек не успевает поесть с утра, потому что опаздывает или чем-то занят, то в его организме вырабатывается гормон стресса — кортизол. «Этот глюкокортикоидный гормон стероидной природы запускает процессы воспаления, стимулирует рост атеросклеротических бляшек, что и приводит к проблемам с сердцем и сосудами», — объяснила Ерусланова.

При этом кардиолог считает, что люди, которые сознательно идут на ограничения в еде — например, придерживаются интервального голодания или соблюдают религиозный пост, не почувствуют негативных последствий. Ерусланова объяснила это тем, что такие люди морально готовятся к пропуску приема пищи, поэтому в их организме запускаются механизмы, препятствующие образованию атеросклеротических бляшек.

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Кроме того, осознанные отказ от еды, по мнению Еруслановой, запускает процесс аутофагии, во время которого клетки очищаются от поврежденных компонентов. По ее мнению, это помогает снизить активность свободных радикалов и замедлить процесс старения.

Ранее диетолог, эндокринолог Оксана Михалева призвала россиян отказаться от бутербродов из белого хлеба, масла, колбасы и сыра на завтрак. По ее словам, эти продукты практически не имеют питательной ценности, поэтому они быстро насыщают, но не обогащают организм витаминами, клетчаткой и минералами.

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      Екатерина Улитина
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