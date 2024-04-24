Назван самый вредный завтрак

Диетолог Михалева призвала отказаться от хлопьев и бутербродов на завтрак

Диетолог, эндокринолог Оксана Михалева призвала россиян отказаться от некоторых популярных завтраков и назвала их вредными. Слова врача приводит «Газета.Ru».

Врач объяснила, что чаще всего россияне едят на завтрак калорийные бутерброды, состоящие из белого хлеба, колбасы, сливочного масла и сыра. По ее словам, эти продукты практически не имеют питательной ценности, поэтому они быстро насыщают, но не обогащают организм витаминами, клетчаткой и минералами. К тому же такое питание провоцирует развитие дисбиоценоза кишечника, запоров и других проблем с ЖКТ.

Также Михалева рекомендовала не есть на завтрак хлопья и подушечки, приготовленные из рафинированных злаков с использованием растительного масла и сахара. Специалистка назвала их сладостями с искусственно созданной репутацией полезного продукта.

Яичница с беконом или сосисками и апельсиновый сок также не приносят пользы организму. Бекон — жирный и калорийный продукт. Сосиски тоже не являются продуктом здорового питания. Жареное в масле яйцо — источник лишних калорий и жиров. Сок, даже натуральный свежевыжатый, содержит много простых углеводов (в основном, фруктозы) и мало клетчатки Оксана Михалева диетолог, эндокринолог

Вместо перечисленных вредных завтраков врач рекомендовала есть их более полезные варианты. Например, бутерброд из цельнозернового хлеба с запеченным мясом индейки со специями и овощами может стать более здоровой альтернативой бутерброду из белого хлеба с колбасой. Также, по ее словам, отличным вариантом для утреннего приема пищи станет яйцо пашот или омлет с овощами и тостом из цельнозернового хлеба с кусочком сыра или авокадо.

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