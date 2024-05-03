Песков заявил об обеспокоенности из-за нагнетания напряженности вокруг Украины

Песков: Россия обеспокоена нагнетанием напряженности из-за конфликта на Украине

Россия обеспокоена нагнетанием напряженности из-за конфликта на Украине через заявления лидеров стран Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Опасную тенденцию нагнетания напряженности в заявлениях официальных мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность», — рассказал Песков. Таким образом он ответил на вопрос о словах главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, заявившего о возможностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по территории России британским оружием.

Представитель Кремля также подчеркнул, что подобные действия со стороны Запада являются примером «вербальной эскалации».

Ранее агентство Reuters отозвало статью с высказыванием главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности ударов по территории России британским оружием.