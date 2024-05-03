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13:48, 3 мая 2024Россия

«Спасибо, страна сыра и часов!» Медведев заявил о тройной пользе для России от конференции по Украине в Швейцарии

Зампред СБ Медведев заявил о тройной пользе от конференции Швейцарии по Украине

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил о тройной пользе от мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне без участия России.

Во-первых, она будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка [президента Украины Владимира] Зеленского

Дмитрий Медведевзаместитель председателя Совбеза России

При этом Медведев понадеялся, что украинский президент лично будет присутствовать на мероприятии и «в очередной раз распишется в своей интеллектуальной никчемности». Второй выгодой он назвал то, что конференция покажет неспособность правящих кругов Запада совладать с украинским кризисом.

Третья выгода, по мнению зампреда СБ, заключается в том, что саммит позволит российским военнослужащим «без помех и оглядок» продолжать выполнять задачи в зоне специальной военной операции. В конечном счете, указал Медведев, российские войска добьются развала политического режима Украины и вернут России территории. «Спасибо, страна сыра и часов!» — подытожил политик.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия призвала другие страны игнорировать конференцию по Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала страны-партнеры РФ воздержаться от посещения конференции.

Еще раз подтверждаем и подчеркиваем, что Россия не будет участвовать в швейцарских «саммитах» ни на первом, ни на последующих этапах, вне зависимости от того, получит приглашение или нет. Призываем также наших партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в таких форумах

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Игнорирование данного мероприятия, по ее словам, позволит другим странам не дать втянуть себя в «очередные антироссийские провокации Киева и Запада, которые нацелены не нам мир, а на продолжение противостояния с Россией».

В посольстве России в Берне заявили, что мероприятие является лишь набором ультиматумов и не содержит идей по урегулированию конфликта. «Язык ультиматумов мы не приемлем», — указали в дипломатическом представительстве, подчеркнув, что без участия России в переговорах они не имеют смысла.

Приглашения к участию в саммите получили 160 стран, Россию туда не позвали

Накануне стало известно, что всего к участию на данный момент приглашены 160 стран, однако точный список будет известен непосредственно перед самим событием.

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При этом Киев особенно жаждет участия в конференции Пекина. «Мы сделаем все, чтобы Китай присутствовал [на форуме]», — заявил руководитель канцелярии Зеленского Андрей Ермак. Присутствие там самого Зеленского на данный момент находится под вопросом.

На официальном сайте правительства Швейцарии сказано, что Россия к участию не приглашена. Вместе с тем там подчеркнули, что мирное урегулирование без ее участия невозможно и что Швейцария всегда демонстрировала готовность направить приглашение. В Совете Федерации на это ответили, что Швейцария стремительно теряет нейтральный статус, что и стало причиной отсутствия приглашения РФ на саммит.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«Саммит теряет смысл, он контрпродуктивен без России. Непонятно, зачем вообще тогда его проводить. Мы заявляли об этом. И я хочу сказать, что Швейцария очень быстро теряет свой давно декларируемый статус нейтральности, которым всегда гордилась. Этот статус играл в ее пользу в качестве места проведения различных международных конференций», — подчеркнул член Совфеда Григорий Карасин.

Мирная конференция по Украине состоится 15-16 июня в Бюргенштоке. Она будет основана на дискуссиях, которые состоялись в последние месяцы. В частности, кроме «формулы мира» Зеленского там обсудят и «другие мирные предложения, основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».

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      Анастасия Алимпиева
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