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11:39, 3 мая 2024Россия

Медведев назвал три выгоды от конференции по Украине в «стране сыра и часов»

Медведев: в конференции по Украине в Швейцарии есть тройная польза для России

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Конференция по Украине в Швейцарии принесет тройную пользу России. Об этих аспектах предстоящего мероприятия рассказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Во-первых, саммит в «стране сыра и часов», как назвал ее Медведев, продемонстрирует нежизнеспособность мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

Помимо этого, конференция, по мнению Медведева, покажет неспособность правящих кругов Запада совладать с кризисом на Украине.

В-третьих, проведение саммита позволит российским военнослужащим «без помех и оглядок» продолжать выполнять задачи в зоне спецоперации, добавил зампред Совбеза. Конечной целью российских войск он назвал развал политического режима Украины и возвращение России территорий.

Мирная конференция по Украине пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. На данный момент участия России не предполагается. Москва призвала приглашенные страны воздержаться от участия в конференции.

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      Алан Босиков
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