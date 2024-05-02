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20:25, 2 мая 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского захотели участия Китая в конференции по Украине

Глава ОП Украины Ермак: Киев сделает все, чтобы Китай был на мирной конференции

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев сделает все, чтобы Пекин был участником форума по урегулированию конфликта на Украине. Участия Китая в мирной конференции в Швейцарии захотел глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает РИА Новости.

«Мы сделаем все, чтобы Китай присутствовал [на форуме]», — заявил руководитель канцелярии Владимира Зеленского.

Конференция по урегулированию конфликта на Украине пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток в июне. На мероприятия приглашены порядка 160 государств, Россия в их число не вошла.

Ранее решение не приглашать Москву на мирные переговоры прокомментировал член Совета Федерации России Григорий Карасин. Парламентарий связал это решение с тем, что в последние годы Швейцария потеряла статус нейтральной страны.

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      Глеб Палехов
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