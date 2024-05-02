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11:41, 2 мая 2024Мир

Швейцария прокомментировала возможность приглашения России на саммит по Украине

Правительство Швейцарии: Россия не приглашена на конференцию по Украине

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Россия на данный момент не приглашена на мирную конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Об этом сообщило правительство Швейцарии на своем официальном сайте.

«На данном этапе Россия не была приглашена. Швейцария всегда демонстрировала готовность направить России приглашение на этот саммит. Однако Россия неоднократно и публично заявляла, что не заинтересована в участии», — утверждается в заявлении.

При этом в правительстве Швейцарии подчеркнули необходимость вовлечения России в урегулирование конфликта и отметили, что «мирный процесс без России немыслим».

Правительство также сообщило, что на конференцию по Украине на данный момент приглашены делегации более 160 стран.

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      Елизавета Мытарева
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