Швейцария прокомментировала возможность приглашения России на саммит по Украине

Правительство Швейцарии: Россия не приглашена на конференцию по Украине

Россия на данный момент не приглашена на мирную конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Об этом сообщило правительство Швейцарии на своем официальном сайте.

«На данном этапе Россия не была приглашена. Швейцария всегда демонстрировала готовность направить России приглашение на этот саммит. Однако Россия неоднократно и публично заявляла, что не заинтересована в участии», — утверждается в заявлении.

При этом в правительстве Швейцарии подчеркнули необходимость вовлечения России в урегулирование конфликта и отметили, что «мирный процесс без России немыслим».

Правительство также сообщило, что на конференцию по Украине на данный момент приглашены делегации более 160 стран.

