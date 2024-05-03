Москвичам назвали срок окончания холодов

Синоптик Вильфанд: заморозки в столице пройдут после 10 мая

Холода в столице начнут отступать после 10 мая. Таким прогнозом с агентством «Москва» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптиков, ночные заморозки исчезнут ко второй декаде мая, когда в городе потеплеет до плюс 15 градусов. Температура не будет опускаться ниже нуля в выходные 11 и 12 мая. В эти дни ночью прогнозируется от 0 до плюс 5 градусов, а днем от 10 до 15 градусов. Такая температура при этом ниже климатической нормы примерно на пять градусов.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что снегопада в столице в этом мае ждать не стоит, при этом из-за значительного понижения температуры горожане смогут увидеть небольшие мокрые снежинки. «Уже в ночь на 4 мая температуры будут отрицательными, в диапазоне от 0 до минус 5 градусов, — предупредил метеоролог. — Днем — температуры от 12 до 14 градусов тепла, небольшой дождик». При этом мокрый снег может пройти с 8 по 10 мая.