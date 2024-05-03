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13:42, 3 мая 2024Экономика

Москвичей предупредили о снежинках

Метеоролог Вильфанд пообещал москвичам небольшие снежинки

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Майского снегопада в Москве ждать не стоит, но все же из-за значительного понижения температуры горожане смогут увидеть небольшие мокрые снежинки. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже в ночь на 4 мая температуры будут отрицательными, в диапазоне от 0 до минус 5 градусов, — предупредил метеоролог. — Днем — температуры от 12 до 14 градусов тепла, небольшой дождик. Дальше — обложной дождь. Монотонный, нудный, с перерывами. 7 мая ожидается кратковременный дождь и холодная погода, которая на месяц отстает от климатической нормы».

С 8 по 10 мая, как рассказал Вильфанд, ожидаются небольшие осадки и значительное понижение температуры. Создаются условия для появления небольших мокрых снежинок, которые, впрочем, все равно не сформируют снежный покров.

«Температуры будут очень низкими, до минус 3 градусов ночью, днем 5-10 градусов. 9 мая температура может подняться до 11 градусов максимум, что на 6 [градусов] ниже нормы. 10 мая примерно так же. И только 11-12 мая небольшое повышение температуры до 15 градусов. Вся декада будет холодной», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Вильфанд предупредил россиян о нестабильной погоде в мае. Резкие скачки погоды от жары к холоду ожидают практически все регионы России за исключением Калининградской, Псковской, Смоленской и Брянской областей.

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      Наталия Белова
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