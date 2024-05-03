В России воевавшему в «Шторм Z» экс-чиновнику отказали в льготах

В Краснодаре воевавшему в «Шторм Z» экс-чиновнику отказали в льготах по ранению

Краснодарский гарнизонный военный суд отказал в льготах экс-заместителю министра сельского хозяйства Краснодарского края Киму Тертице, который просил освидетельствовать его после тяжелого ранения в зоне спецоперации на Украине, где он воевал в составе штурмовой роты «Шторм Z». Соответствующий акт размещен в картотеке российского суда.

В 2022 году Тертицу приговорили к 12 годам колонии за покушение на получение взятки — в его приемной нашли пакет с деньгами, которые принес руководитель агропредприятия за помощь в получении субсидии. В мае 2023-го бывший чиновник отправился в зону боевых действий, спустя месяц был ранен и до декабря проходил лечение в госпиталях Минобороны. В начале 2024-го Тертица вернулся в город Усть-Лабинск, где жил и работал до назначения заместителем министра сельского хозяйства Краснодарского края.

Россиянин получил направление районного военкомата в ФГКУ «Военный госпиталь 419» для медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией, но в прохождении комиссии ему отказали. Руководство госпиталя аргументировало это тем, что добровольцы штурмовых рот «Z» не имеют статуса военнослужащих и порядок их медицинского освидетельствования пока находится в проработке властей.

Тертица оспорил отказ начальника госпиталя в суде, сославшись на то, что отсутствие заключения военно-врачебной комиссии лишает его установленных государством льгот, социальных гарантий и компенсаций.

В Краснодарском гарнизонном военном суде не увидели оснований для признания действий руководства медицинского учреждения незаконными.

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