Штурмовавший Мариуполь боец СВО заявил об угрозе депортации и тюремного срока

Участник СВО из Узбекистана заявил об угрозе депортации на родину

Участник специальной военной операции (СВО) из Узбекистана Павел Житник заявил об угрозе депортации на родину. Там ему грозит тюремный срок за наемничество, сообщает RT.

Мужчина пошел на СВО добровольцем. Он участвовал в штурме Мариуполя и был ранен. «Во мне сидело 40 осколков», — заявил боец. Житник имеет медали «За освобождение Мариуполя» и «За службу в особых условиях».

Несмотря на наличие боевых наград, мужчина не может получить положенные за ранение выплаты, поскольку не имеет российского гражданства. При этом жена и дочь Житника — россиянки. Боец рассказал, что неоднократно обращался в миграционную службу Донецкой народной республики с целью получить гражданство, но получал отказы.

Это не первый подобный случай за последнее время. Ранее сербский доброволец Александр Иокич записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. На родине ему так же грозил тюремный срок за наемничество. Затем о похожей ситуации рассказал гражданин Германии Эрих Биттерман, воюющий в Донбассе на стороне Вооруженных сил России.