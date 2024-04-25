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08:07, 25 апреля 2024Россия

Еще один воюющий за Россию доброволец рассказал об угрозе депортации

Воюющий за Россию гражданин Германии рассказал об угрозе депортации

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Воюющий в зоне проведения спецоперации за Россию иностранец Эрих Биттерман рассказал о возможной депортации. Слова еще одного добровольца, которого власти родной страны могут приговорить к длительному тюремному заключению, приводит «Регнум».

По словам мужчины, на родине — в Германии ему грозит до 20 лет тюрьмы за наемничество. Биттерман признался, что въехал в Россию по туристической визе, срок действия которой истек еще в августе 2023 года.

Немец рассказал, что в первый раз он приехал в Донецкой народной республике (ДНР) еще в 2014-м году. С 2023 года он находится на Донбассе в качестве действующего военнослужащего. Он подчеркнул, что неоднократно обращался в миграционную службу для получения российского гражданства, но получал отказ.

Ранее доброволец из Сербии Александр Иокич записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказал о грозящем ему на родине сроке за участие в боевых действиях в зоне спецоперации. В Госдуме отреагировали на видеоролик и пообещали разобраться в сложившейся ситуации. Депутат Александр Хинштейн сообщил, что гражданину Сербии предоставят временное убежите, а власти ДНР попросят Путина предоставить Иокичу гражданство.

ЖЗЛ
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