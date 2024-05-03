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14:42, 3 мая 2024Экономика

Новые власти Аргентины забросили финансирование одной отрасли

Reuters: в Аргентине резко сократили финансирование ядерной энергетики

Фото: Juan Pablo Olaya Celis / Shutterstock / Fotodom

Новые власти Аргентины в 2024 году забросили финансирование одной из отраслей экономики, сохранив бюджет Национальной комиссии по атомной энергии страны (CNEA) на уровне 100 миллиардов песо (114 миллионов долларов). Как пишет Reuters, из-за этого застопорились строительные работы по новейшему малому модульному реактору и другим проектам, а денег на текущие расходы хватит максимум до июня.

Из заявления главы CNEA Адрианы Серкис, на которое ссылается агентство, следует, что передача части ожидаемого бюджета также была отложена, а некоторым поставщикам и подрядчикам пришлось остановить работы и перестать платить сотрудникам. Отмечается, что строительство реактора полностью оплачивалось государством с 2014 года, а сдача объекта ожидалась в 2028 году.

Правительство президента-либертарианца Хавьера Милея, пришедшее к власти в декабре на фоне крупного экономического кризиса и глубокого бюджетного дефицита, пообещало сократить расходы и сбалансировать госфинансы. В частности, речь шла о том, чтобы упразднить Центробанк и заменить аргентинский песо долларом США.

По итогам 2023 года Аргентина обогнала Венесуэлу и стала страной с самой высокой в мире инфляцией. Милей подписал чрезвычайный указ о проведении более 300 реформ по либерализации экономики. Среди них — двукратное снижение числа министерств, сокращение энергетических и транспортных субсидий, а также заморозка всех инфраструктурных проектов.

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      Дмитрий Воронин
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