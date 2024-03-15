Аргентине посоветовали избавиться от Центробанка

Экономист Ханке: Аргентине пора избавиться от ЦБ и заменить песо долларом

Выйти из глубокого экономического кризиса Аргентине поможет упразднение Центробанка и замена песо долларом. Об этом в беседе с CNBC заявил профессор прикладной экономики в Университете Джонса Хопкинса (США) Стив Ханке.

«Если они долларизируют экономику и избавятся от Центрального банка, как Милей (Хавьер Милей, президент Аргентины — прим. «Ленты.ру») и обещал во время своей предвыборной кампании, то проблема будет решена», — сказал эксперт.

Экономист напомнил, что еще в 1999 году он участвовал в разработке законопроекта по отказу страны от национальной валюты по просьбе бывшего главы государства Карлоса Менема.

Ранее Ханке также заявлял, что работал с командой Милея, и называл себя «неформальным советником» по экономическим вопросам. По его словам, Аргентина не выберется из кризиса, пока будет пытаться сделать это с помощью программы Международного валютного фонда (МВФ). Экономист подчеркнул, что у страны уже есть огромные суммы наличных долларов, потому что Аргентина уже «де-факто долларизирована».

12 марта аргентинский Центробанк объявил о снижении ключевой ставки сразу на 20 процентных пунктов — со 100 до 80 процентов. Решение озвучили на фоне замедления инфляции в месячном исчислении — в январе цены в стране выросли на 20,6 процента против 25,5 процента в декабре 2023 года. При этом годовая инфляция в январе увеличилась до 254,2 процента против декабрьских 211,4 процента.

