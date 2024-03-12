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11:20, 12 марта 2024Экономика

ЦБ Аргентины резко снизил ключевую ставку

ЦБ Аргентины неожиданно снизил ключевую ставку со 100 до 80 %

Фото: Unsplasg

Аргентинский Центробанк объявил о снижении ключевой ставки сразу на 20 процентных пунктов — со 100 до 80 процентов. Решение озвучили на фоне замедления инфляции в помесячном исчислении, сообщает «Интерфакс». В январе цены в стране выросли на 20,6 процента против 25,5 процента в декабре 2023 года.

Такое резкое снижение показателя стало неожиданностью для экономистов и участников рынка, отмечает агентство. Помимо притормозившей инфляции месяц к месяцу в стране фиксируется рост общегодовой. В январе она составила 254,2 процента против декабрьских 211,4 процента, а в феврале, как ожидается, может превысить 282 процента.

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Причинами высокой инфляции в Аргентине называют снижение экспорта зерновых на фоне самой сильной за 60 лет засухи и усилившуюся девальвацию песо. После принятого новыми властями страны решения о резком удешевлении нацвалюты доллар стал стоить вместо 365 более 800 песо, а номинал самых крупных купюр подняли с 2 до 25 и 50 тысяч песо, что президент Хавьер Милей объяснил желанием избавить граждан от «пыток» ношением больших пачек денег. До его избрания ставка, наоборот, росла. Ее подняли со 118 до 133 процентов буквально за неделю до президентских выборов, писала «Российская газета».

Ранее стало известно, что либертарианец Милей уволил замминистра труда Омара Ясина, повысившего ему зарплату. Оппозиция протестует против многочисленных реформ, предложенных новым главой государства в раздираемой экономическими проблемами стране.

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      Дмитрий Воронин
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