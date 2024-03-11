Президент Аргентины уволил поднявшего ему зарплату замминистра

La Nación: Милей уволил замминистра труда Ясина за повышение зарплаты президента

Президент Аргентины Хавьер Милей из-за разногласий и критики со стороны оппозиции по поводу повышения зарплат в исполнительной власти уволил замминистра труда Омара Ясина. Об этом сообщает La Nación.

«В январе мы дали распоряжение не повышать зарплаты руководящему составу», — отметил аргентинский лидер.

По словам Милея, на прошлой неделе вышло распоряжение о повышении зарплаты главы государства. После этого, подчеркнул президент, «вступил в силу указ [экс-президента Аргентины] Кристины Киршнер, который означает, что на этих должностях нельзя зарабатывать меньше тех, кто находится ниже по должности».

По данным издания, вчера вечером замминистра труда уведомили об отставке.

Ранее сообщалось, что представители оппозиции в Аргентине призвали своих сторонников выйти на митинги против более 300 реформ, подготовленных президентом Милеем.