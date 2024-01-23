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14:02, 23 января 2024Мир

Оппозиция Аргентины взбунтовалась против реформ Милея

AP: оппозиция Аргентины выступила против более 300 реформ президента Милея

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Оппозиция Аргентины призывает своих сторонников выйти на первые митинги против более 300 экономических реформ, которые подготовил недавно избранный президент Хавьер Милей. Об этом пишет Associated Press (AP).

Известно, что крупнейший профсоюз Аргентины под названием Всеобщая конфедерация труда наметил забастовку на среду, 24 января. Забастовка призвана показать Милею непринятие народом его новых реформ. Сам Милей заявил, что бастующие хотят «остаться в отсталости, прошлом и упадке» и выступают против модели экономики, которая «ставит на путь развития».

В декабре Милей утвердил более 300 экономических реформ. Среди них, например, облегчение приватизации публичных компаний. Сам указ, подписанный президентом, призван начать процесс дерегулирования экономики.

Ситуация в Аргентине критическая и в ближайшее время ухудшится, предупреждал Милей после своего вступления в должность в декабре 2023 года. По словам избранного главы государства, после ухудшения текущей ситуации в стране наметится путь к росту.

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