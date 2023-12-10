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19:13, 10 декабря 2023Мир

Милей заявил о критической ситуации в Аргентине

Хавьер Милей: ситуация в Аргентине критическая и в ближайшее время ухудшится

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Ситуация в Аргентине критическая и в ближайшее время ухудшится. Об этом сообщил вступивший в должность президент Аргентины Хавьер Милей, передает РИА Новости.

По словам избранного главы государства, после ухудшения текущей ситуации в стране наметится путь к росту. «В короткий срок ситуация в Аргентине ухудшится, но затем мы увидим улучшения, которые будут крепкими», — заявил он.

О вступлении Милея в должность президента Аргентины стало известно 10 декабря. В ноябре он, будучи кандидатом от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает», победил во втором туре выборов, набрав свыше 55 процентов голосов. Помимо поддержки прочих идей, Милей выступает за отказ страны от сотрудничества с Россией, Бразилией и Китаем в пользу США и Израиля.

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