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13:54, 15 февраля 2024Экономика

Стремительный рост цен в Аргентине объяснили

Эксперт Осадчий: засуха и девальвация привели к высокой инфляции в Аргентине

Фото: Franco Olmos / Reuters

Причинами высокой инфляции в Аргентине, только в январе составившей 20,6 процента, стали снижение экспорта зерновых на фоне самой сильной за 60 лет засухи и усилившаяся девальвация песо. Об этом рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, на которого ссылается РИА Новости.

«Засуха привела к большому снижению урожая сои, кукурузы, пшеницы и других зерновых культур. Снижение экспорта зерновых способствовало, в свою очередь, девальвации песо», — цитирует агентство эксперта.

За год цены в стране поднялись на 254,2 процента. Как объяснил Осадчий, в условиях столь стремительного роста экспортеры предпочитают оставлять валютную выручку за рубежом, что способствует еще большему давлению на песо. Другим проинфляционным фактором специалист назвал отмену государственных субсидий на транспорт, принятую в числе прочих мер, которыми новый президент Аргентины Хавьер Милей обещал «встряхнуть» экономику страны, обогнавшей Венесуэлу в списке мировых лидеров по уровню инфляции.

В середине декабря новые власти объявили о резкой девальвации национальной валюты. Вместо 365 доллар стал стоить более 800 песо, а номинал самых крупных купюр подняли с 2 до 25 и 50 тысяч песо, что Милей объяснил желанием избавить граждан от «пыток» ношением больших пачек денег.

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      Дмитрий Воронин
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