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18:58, 7 февраля 2024Экономика

Аргентина возглавила рейтинг стран с самой высокой инфляцией

РИА Новости: годовая инфляция в Аргентине составила 211 %

Фото: Mariana Nedelcu / Reuters

По итогам 2023 года Аргентина обогнала Венесуэлу и стала страной с самой высокой в мире инфляцией. Об этом со ссылкой на данные национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН, сообщает РИА Новости.

На фоне девальвации песо Аргентина столкнулась с резким ускорением годовой инфляции, которая выросла со 161 процента в ноябре до 211 процентов по итогам года. В 2022-м показатель составлял 91 процент.

В тройке лидеров стран по темпам роста цен Аргентина опережает Ливан, в котором инфляция увеличилась с 122 до 192 процентов и ранее возглавлявшую рейтинг Венесуэлу. В этой южноамериканской стране рост цен, наоборот, замедлился с 234 до 190 процентов. Ниже в рейтинге расположены Турция (65 процентов) и Сьерра-Леоне (52 процента).

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Среди стран с показателем инфляции выше 30 процентов Иран (40 процентов), Малави (35 процентов), Египет (34 процента), Суринам (33 процента), Куба (31 процент).

Аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредили, что в 2024 году рост потребительских цен в Аргентине может достигнуть колоссального уровня в 250,6 процента. По их словам, такой прогноз объясняется «слабыми настройками макроэкономической политики в прошлом». На фоне рекордного роста цен суммарный объем производства в латиноамериканской стране может снизиться, а ВВП — сократиться на 2,3 процента к концу 2024 года.

Новоизбранный президент страны Хавьер Милей намерен исполнить предвыборные обещания и «встряхнуть» экономику страны. Он подписал чрезвычайный указ о проведении более 300 реформ по либерализации экономики. Среди них — двукратное снижение числа министерств, сокращение энергетических и транспортных субсидий, а также заморозка всех инфраструктурных проектов.

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      Вячеслав Агапов
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